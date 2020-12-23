Infiniti прекращает в России продажи седанов и купе

Фото: АвтоВзгляд
Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в российском представительстве премиальной японской марки, купе Infiniti Q60, а также седан Infiniti Q50, включая «горячую» версию Q50 S, вскоре покинут продуктовую линейку бренда. Компания намерена сделать акцент на сегменте SUV.

Не так давно японцы отказались от продаж полноприводного купе Infiniti Q60 S c мотором о 405 «жеребцах», заменив автомобиль «бюджетной» версией с задним приводом и 2-литровым движком от Mercedes-Benz мощностью 211 л. с. Правда, поставки удешевленного почти на 800 000 рублей купе уже заморожены. Если посчастливится, то у дилеров теоретически можно найти живые машины. Однако по словам источника портала «АвтоВзгляд», все квоты на модель исчерпаны.

Та же участь постигнет и седан Infiniti Q50. Скажем больше: мощная S-модификация уже исчезла из перечня доступных для заказа моделей. А вот заднеприводные версии с тем же 211-сильным мерседесовским мотором пока еще есть в наличии. После того, как дилеры реализуют оставшиеся экземпляры, продажи будут полностью остановлены.

Между тем, в следующем году компания привезет в Россию несколько новых кроссоверов. В их числе — свежий Infiniti QX60, бестселлер QX50 с модернизированным мультимедийно-развлекательным комплексом и россыпью технологичных опций, а также совершенно новый QX55, ставший наследником легендарной «кепки» FX.

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23 декабря 2020
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