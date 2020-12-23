Infiniti прекращает в России продажи седанов и купе

Не так давно японцы отказались от продаж полноприводного купе Infiniti Q60 S c мотором о 405 «жеребцах», заменив автомобиль «бюджетной» версией с задним приводом и 2-литровым движком от Mercedes-Benz мощностью 211 л. с. Правда, поставки удешевленного почти на 800 000 рублей купе уже заморожены. Если посчастливится, то у дилеров теоретически можно найти живые машины. Однако по словам источника портала «АвтоВзгляд», все квоты на модель исчерпаны.

Та же участь постигнет и седан Infiniti Q50. Скажем больше: мощная S-модификация уже исчезла из перечня доступных для заказа моделей. А вот заднеприводные версии с тем же 211-сильным мерседесовским мотором пока еще есть в наличии. После того, как дилеры реализуют оставшиеся экземпляры, продажи будут полностью остановлены.

Между тем, в следующем году компания привезет в Россию несколько новых кроссоверов. В их числе — свежий Infiniti QX60, бестселлер QX50 с модернизированным мультимедийно-развлекательным комплексом и россыпью технологичных опций, а также совершенно новый QX55, ставший наследником легендарной «кепки» FX.