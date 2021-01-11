Зачем KIA и GM сменили логотипы

В советское время девиз всемирной борьбы за коммунизм хотя бы печатали в названии газет и журналов. KIA свой девиз не очень афишировала, но архивы настаивают, что во времена устаревшего логотипа корейцы гордились искусством удивлять: «The Power to Surprise».
Вряд ли слоган имеет весомое значение, учитывая, что название KIA до сих пор не разгадано и корейцы все никак не могут объяснить миру, что это аббревиатура и потому всегда пишется заглавными буквами. С корейского на русский переводится «Войти в мир из Азии».
Подвиг корейцев по внезапной смене имиджа поддержал GM. Но в действиях американцев логики еще меньше.
Дело в том, что корпорация не выпускает под этим логотипом автомобили. Каждая марка пользуется своим собственным: Chevrolet, GMC, Buick, Cadillac. Две буквы GM в синем квадрате используются на бланках, конвертах и визитных карточках. Мир их не видит. И лишь жители Детройта могут полюбоваться на красоту синего квадрата на здании штаб-квартиры концерна.
Новый логотип выглядит, как нелепая первоапрельская шутка. Это даже не логотип концерна, а наклейка в супермаркете на колбасе в нарезку. По детской привычке не признаваться о мокрых трусах, восхищенные своим освежеванным логотипом американцы объясняют оторопевшей публике, что дикий вид обязан ассоциироваться с наступившей в кабинетах концерна эпохе электрификации.
Иными словами, концерн сменил логотип, чтобы он уместно смотрелся на кофеварках, пылесосах и электромобилях. Тут они правы. Строгий логотип неуместен на том, во что планирует превратить нормальные автомобили концерн GM.