Зачем KIA и GM сменили логотипы

В советское время девиз всемирной борьбы за коммунизм хотя бы печатали в названии газет и журналов. KIA свой девиз не очень афишировала, но архивы настаивают, что во времена устаревшего логотипа корейцы гордились искусством удивлять: «The Power to Surprise».

Вряд ли слоган имеет весомое значение, учитывая, что название KIA до сих пор не разгадано и корейцы все никак не могут объяснить миру, что это аббревиатура и потому всегда пишется заглавными буквами. С корейского на русский переводится «Войти в мир из Азии».

Подвиг корейцев по внезапной смене имиджа поддержал GM. Но в действиях американцев логики еще меньше.