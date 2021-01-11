Зачем KIA и GM сменили логотипы

Фото производителя.
Парад обновления логотипов 2021 года начала корейская KIA. Теперь у нее вместо трех букв в рамочке отныне будут то ли две, то ли три нержавеющие буквы из стали и без рамочки. Радуясь содеянному, корейцы оповестили мир и о смене слогана, благодаря чему выяснилось, что он у них был, но теперь другой. В паре с обновленным обликом южнокорейский аналог «Пролетарии всех стран, объединяйтесь» звучит так: «Движение, которое вдохновляет» (Movement that inspires). А прежний как звучал и где его можно было увидеть?

В советское время девиз всемирной борьбы за коммунизм хотя бы печатали в названии газет и журналов. KIA свой девиз не очень афишировала, но архивы настаивают, что во времена устаревшего логотипа корейцы гордились искусством удивлять: «The Power to Surprise».

Вряд ли слоган имеет весомое значение, учитывая, что название KIA до сих пор не разгадано и корейцы все никак не могут объяснить миру, что это аббревиатура и потому всегда пишется заглавными буквами. С корейского на русский переводится «Войти в мир из Азии».

Подвиг корейцев по внезапной смене имиджа поддержал GM. Но в действиях американцев логики еще меньше.

  • Фото производителя.
  • Фото avtovzglyad.ru

Дело в том, что корпорация не выпускает под этим логотипом автомобили. Каждая марка пользуется своим собственным: Chevrolet, GMC, Buick, Cadillac. Две буквы GM в синем квадрате используются на бланках, конвертах и визитных карточках. Мир их не видит. И лишь жители Детройта могут полюбоваться на красоту синего квадрата на здании штаб-квартиры концерна.

Новый логотип выглядит, как нелепая первоапрельская шутка. Это даже не логотип концерна, а наклейка в супермаркете на колбасе в нарезку. По детской привычке не признаваться о мокрых трусах, восхищенные своим освежеванным логотипом американцы объясняют оторопевшей публике, что дикий вид обязан ассоциироваться с наступившей в кабинетах концерна эпохе электрификации.

Иными словами, концерн сменил логотип, чтобы он уместно смотрелся на кофеварках, пылесосах и электромобилях. Тут они правы. Строгий логотип неуместен на том, во что планирует превратить нормальные автомобили концерн GM.

производители, автозаводы
11 января 2021
710