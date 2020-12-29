Как обманывали водителей на АЗС в 2020 году

Что касается менее популярной марки топлива — АИ-95, то за 2020-й он подорожал чуть больше. В январе литр в среднем стоил в столице 46,87 ₽, а в декабре — 47,89 рубля за литр. Годовое подорожание — 1 рубль и 2 копейки. Дизельное топливо практически не изменилось в цене: в январе оно стоило в среднем 47,5 рубля за литр, а в конце 2020 года — 47,77 рубля. Всего эксперты рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», задействованные в проекте АНО «Мониторинг АЗС» при поддержке ГК «Montrans», за год провели 1858 измерений реальной цены бензина в чеках и на стеллах автозаправочных станций.

Недолив топлива в ходе мониторинга АЗС был зафиксирован на каждой четвертой заправке (за полгода проверено 655 АЗС в 9 регионах России — это самое крупное мониторинговое исследование заправок в России). Средний недолив, выявленный ОНФ, составил около 1%.

– Это только на первый взгляд выглядит незначительной цифрой. Но если взять 1% от среднего числа потребляемого топлива обычным автомобилистом в год (1500 литров), то окажется, что 15 литров каждый автомобилист ежегодно оставляет в подарок недобросовестным продавцам топлива, — заявил порталу «АвтоВзгляд» руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.