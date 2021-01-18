УАЗ «Патриот» оказался лишь чуть более российским, чем Renault Logan

Наши чиновники решили оценить глубину локализации моделей отечественной сборки, для чего каждой машине был присвоен рейтинг, учитывающий долю деталей и операций, выполненных внутри России. Как отмечают «Ведомости», чисто российскими можно признать лишь «Лады», заработавшие свыше 3 200 условных баллов. Так, результат «Весты» — 3200, а «Ларгуса» и «Гранты» — 3 280. Между ними расположилась старушка Niva Legend (3 260).

На контрасте — внедорожники УАЗ, завоевавшие только 2 216 баллов. А между тем, владельцы «уазиков» давно говорят, что автомобили из Ульяновска наполовину собраны из китайских запчастей! Теперь этому есть официальное подтверждение.

Еще менее глубоко локализованы Renault (2149) и Nissan (1500). Большая часть остальных производителей получила оценки от 900 до 1400 баллов. Хотя, например, BMW, Kia и Hyundai калининградской сборки смогли заработать лишь по 50 очках. Ну, а наименее российской признаны владивостокские «Мазды» — их резульатта только 20 баллов.

Любопытно, что под госзакупки может попадать лишь техника, локализованная на те самые 3 200 балов и выше! А для приобретения чиновниками других автомобилей требуется спецразрешения. Так что люди из высших коридоров власти точно не пересядут на «Весты» и «Гранты».

Кстати, по новостным сайтам только что начала гулять информация об очередном «окончательном отказе» предприятия от создания «Русского Прадо», называемого «Патриот-2020». Портал «АвтоВзгляд» получил официальный комментарий представителей УАЗ.