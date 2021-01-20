Альянс Stellantis решил стать «самым великим» автопроизводителем в мире

Первое и главное — ни один из полуторадестяков брендов не будет закрыт, а значит, перед боссами нового альянса стоит довольно сложная задача «развести» их между собой.

Чтобы был понятен масштаб бедствия, перечислим все эти марки: Abarth и Alfa Romeo, Chrysler и Citroen, Dodge и DS, Fiat и Jeep, Lancia и Maserati, Opel и Peugeot, а также RAM и Vauxhall. Плюс коммерческое подразделение «Фиата», каршеринговая компания Free2Move и другие фирмы и фирмочки.

Вообще, глобальный план «Стеллантиса» — стать «самым великим» автопроизводителем. Но речь идет не об объемах производства, а о недостижимом для конкурентов уровне качества. Вот только подробности будут объявлены позже, когда компания обнародует подробный бизнес-план.

Надо заметить, что сейчас ни одна из марок, входящих в новое объединение, не пользуется достаточным спросом на российском рынке. Более того, две модели от «Пежо» и «Ситроена» вошли в составленным порталом «АвтоВзгляд» рейтинг «10 самых провальных автомобилей в России». А Chrysler и вовсе покинул рынок.