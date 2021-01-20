Geely начнет производить запчасти и машины для других марок

Каждая из компаний получит по 50% акций совместного предприятия. Новая фирма планирует работать на сторонних клиентов, выпуская разнообразные детали, агрегаты, а также умные электронные системы и даже сами транспортные средства.

Проще говоря, имея огромные возможности и гигантский опыт, партнеры будут предлагать всем желающим свои наработки в области автомоблей и электроники.

— Результатом этой коллаборации станут глобальные изменения в автомобильной промышленности. Я вижу огромный потенциал и с интересом ожидаю первых плодов, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» Янг-вэй Лю, председатель Foxconn Technology Group.

Недавно, кстати, холдинг Geely заключил с китайским интернет-гигантом Baidu соглашение о работе над созданием высокотехнологичных и интеллектуальных электромобилей. Будущие электрические модели будут построены на новой модульной платформе Geely SEA.