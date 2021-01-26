АВТОВАЗ приглашает в техцентры 15 000 владельцев LADA для улучшения автомобилей

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Официальные дилеры Волжского завода оповестят владельцев 15 000 автомобилей семейства Granta, а также внедорожников LADA 4x4 о необходимости посетить сервисный центр. Причиной тому стал даже не ремонт, а процедура улучшения качества собранных машин.

Речь идет о замене ручки гидрокорректора фар головного света. Как сообщает «Лада.Онлайн», работа займет не более трех минут. Услуга, разумеется, бесплатная.

По неподтвержденным данным, деталь имеет некоторые дефекты. По другой версии, волжане решили заменить ее улучшенным вариантом. Как бы то ни было, а забота автостроителя о своих клиентах приятно радует. Скажем, пять лет назад вазовцы довольно редко инициировали отзывные кампании, хотя ломались их изделия много чаще, чем сейчас.

Кстати, пару месяцев назад АВТОВАЗ отзывал без малого 100 000 автомобилей линейки LADA XRAY и Vesta из-за риска повреждения топливопровода.

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26 января 2021
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