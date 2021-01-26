АВТОВАЗ приглашает в техцентры 15 000 владельцев LADA для улучшения автомобилей

Речь идет о замене ручки гидрокорректора фар головного света. Как сообщает «Лада.Онлайн», работа займет не более трех минут. Услуга, разумеется, бесплатная.

По неподтвержденным данным, деталь имеет некоторые дефекты. По другой версии, волжане решили заменить ее улучшенным вариантом. Как бы то ни было, а забота автостроителя о своих клиентах приятно радует. Скажем, пять лет назад вазовцы довольно редко инициировали отзывные кампании, хотя ломались их изделия много чаще, чем сейчас.

Кстати, пару месяцев назад АВТОВАЗ отзывал без малого 100 000 автомобилей линейки LADA XRAY и Vesta из-за риска повреждения топливопровода.