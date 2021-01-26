Hyundai Solaris, спи спокойно: в Россию не приедет Toyota Vios

При длине 4,4 метра Toyota Vios можно считать одноклассником таких бестселлеров, как Kia Rio, LADA Vesta и Hyundai Solaris. В других странах тойотовский «бюджетник» оснащается одним из двух моторов — объемом 1,5 (107 л. с.) и 1,3 (98 л. с.) литра. С ними может работать не только пятиступенчатая механика, но и классический 4-диапазонный «автомат».
В общем, по всем параметрам «Виос» вполне подошел бы россиянам! Да и дизайн у авто очень даже неплохой. Не так ли?
Но строить надежды на скорой приход японской новинки не имеет смысла. Оформление патентов — банальная юридическая формальность. Компании всегда патентуют внешность своих моделей, чтобы защитить интеллектуальную собственность на главных рынках.
Более того, в российской «Тойоте» порталу «АвтоВзгляд» неоднократно говорили, что не планируют привозить «бюджетники», вроде «Виоса». Так что многочисленные «вбросы», будто Toyota зайдет на территорию «Весты» и «Соляриса», мы бы рекомендовали оставить без внимания.
Вообще, ближайшей премьерой для нас, очевидно, станет Toyota Land Cruiser 300. По последним данным, презентация TLC 300 случится 1 августа, после чего свежее поколение рамного хита разойдется по ключевым странам, включая Россию.