Власти посоветовали россиянам не ездить на кроссоверах Haval

Эта история наделала много шума! Что неудивительно, ведь за последний месяц неоднократно были зафиксированы случаи, когда автомобили Haval самовоспламенялись на сильном морозе. Притом горела не какая-то древняя рухлядь, а почти новые кроссоверы F7 и F7x.

В российском отделении «Хавейла» вроде бы усмели найти причину пожароопасной неисправности. По мнению экспертов, проблемными оказались топливные трубки между насосом и фильтром — их якобы можно повредить при транспортировке.

А пока масштабный отзыв, в рамках которого на ремонт отправятся 16 075 машин, набирает обороты, Росстандарт «рекомендует владельцам транспортных средств Haval F7/F7X ограничить эксплуатацию своих автомобилей». Или, проще говоря, не ездить, пока дилер не устанит проблему.

И продолжая тему неисправностей китайских авто. За ними прочно закрепилась слава крайне ненадежных и стремительно ржавеющих автомобилей. Но имеет ли смысл отказываться от машин из Поднебесной, разобрался портал «АвтоВзгляд».