Обновленный Ford Focus Active готовится выйти на рынок

Фото: Motor1.com
Ford Focus четвертого поколения готовят к рестайлингу. Об этом свидетельствуют первые шпионские фото прототипа с лифтованной подвеской (версия Active), который заметили на дорогах общего пользования. О появлении в России нового «Фокуса» речи не идет, но это может случиться, если бренд снова захочет вернуться в Россию.

Ford Focus четвертого поколения в России так и не появился. Через год после его премьеры американцы свернули продажи машин в нашей стране. А вот европейским покупателям уже готовят рестайлинг.

Судя по шпионским фото, автомобиль будет похож на Mondeo, который в иерархии бренда стоит на ступеньку выше. Это можно видеть по обновленной решетке радиатора и новой оптике.

В Европе обновленный «Фокус» ждут не ранее конца этого года. Что касается России, то новинка объедет нас стороной. Даже если экономическая ситуация в стране станет лучше, без локального производства не обойтись. А на это сейчас американцы вряд ли пойдут.

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3 февраля 2021
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