Обновленный Ford Focus Active готовится выйти на рынок

Ford Focus четвертого поколения в России так и не появился. Через год после его премьеры американцы свернули продажи машин в нашей стране. А вот европейским покупателям уже готовят рестайлинг.

Судя по шпионским фото, автомобиль будет похож на Mondeo, который в иерархии бренда стоит на ступеньку выше. Это можно видеть по обновленной решетке радиатора и новой оптике.

В Европе обновленный «Фокус» ждут не ранее конца этого года. Что касается России, то новинка объедет нас стороной. Даже если экономическая ситуация в стране станет лучше, без локального производства не обойтись. А на это сейчас американцы вряд ли пойдут.