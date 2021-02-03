Почему Renault поспешила запатентовать новый Sandero в России

Если говорить конкретно, то гRenault только что оформила права на внешность на кросс-хетчбэка Sandero Stepway. При этом патент получен на европейскую версию модели — под маркой Dacia, тогда как нам предложат машину под маркой Renault (и, соответственно, с несколько другой формой передка).

С одной стороны, оформление патентов можно считать за подготовку к выводу новых моделей на российский рынок. С другой, крупные компании всегда патентуют свои проекты «на всякий случай» — чтобы никто из конкурентов не подсуетился, перехватив идеи. Хотя больше — из-за производителей сувениров, которые могут «наштамповать» всякой мелочевки.

Между тем, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», до запуска новых Renault Logan и Renault Sandero пройдет еще немало времени. На конвейр седан и хетчбек встанут не раньше 2022 года, а старт продаж, вероятно, состоится аж в 2023-м.

Так что ближайшая для нас премьера — это Duster. На прошлой неделе российский офис Renault запустил серийное производство нового поколения кроссовера на сборочной площадке компании в Москве. Ожидается, что второе поколение бестселлера появится на рынке не позднее марта.