Как водители невольно гробят трансмиссию даже на новых машинах

Кто бы что ни думал, а ШРУС на современной машине — очень крепкая штуковина. Это раньше на всяких «жигулях» элементы привода приходилось менять порой через каждые 20 000 км пробега. Сейчас «гранаты» — так иногда называют ШРУС за внешнее сходство с этим боеприпасом — спокойно выхаживают вместе с авто, как минимум, гарантийный заводской пробег. Но только если автовладелец сам не пытается прикончить их раньше времени неправильной эксплуатацией.
Если ему это удается, и он продолжает кататься на гудящем ШРУСе, в конце концов узел просто разваливается. А когда подобное происходит на ходу, то дело может кончиться серьезной аварией. Какими же способами водители сокращают срок жизни столь важному узлу трансмиссии?
Прежде всего, любовью к светофорным гонкам и стремлением к лаврам победителя соревнований по драг-рейсингу. Постоянные резкие (газ — в пол!), с пробуксовкой, старты с места плохо сказываются на состоянии всей трансмиссии авто, но ШРУС при этом первым принимает удар на себя. Повышенная, во многих случаях, ударная нагрузка на стальные потроха механизма расшатывает их в посдочных местах, создавая избыточные люфты.
Не менее критична для шариков, сепараторов и направляющих внутри ШРУС езда с максимально вывернутыми вбок ведущими колесами.
Особую опасность при таком положении представляет еще и усиленная работа «газом». Манера резко трогаться с места с вывернутыми колесами, либо хобби в виде лихого «кручения пятаков» на месте, очень быстро приводят автовладельца к необходимости замены ШРУСа.
Апологеты гаражного «тюнинга» тоже наверняка считают эти шарниры расходником — чем-то, вроде колодок или жидкости для бачка омывателя. Дело в том, что «занижая» машину до асфальта или наоборот, увеличивая ее клиренс гораздо выше штатного, они вынуждают ШРУСы постоянно работать на нестандартных углах относительно колес и КП. В таком положении фоновая нагрузка на «гранаты» оказывается выше изначально заложенной автопроизводителем. В результате — ранний выход узла из строя.
Ну и самая коварная причина кончины ШРУС — нарушенная герметичность пыльника. Понятно, если его резина потеряла эластичность и потрескалась из-за старости. Но порой автовладелец сам ее рвет при проезде препятствий. Чаще всего это происходит с машинами любителей выездов на природу, сопровождаемых офф-роудными приключениями; дачников, добирающихся до своего участка по разбитой грунтовке, да и просто «специалистов» по парковке одним колесом на тротуаре. Рваный пыльник пропускает воду и грязь к металлическим «потрохам» ШРУС — с вполне понятным результатом.