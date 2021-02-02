Как водители невольно гробят трансмиссию даже на новых машинах

Кто бы что ни думал, а ШРУС на современной машине — очень крепкая штуковина. Это раньше на всяких «жигулях» элементы привода приходилось менять порой через каждые 20 000 км пробега. Сейчас «гранаты» — так иногда называют ШРУС за внешнее сходство с этим боеприпасом — спокойно выхаживают вместе с авто, как минимум, гарантийный заводской пробег. Но только если автовладелец сам не пытается прикончить их раньше времени неправильной эксплуатацией.

Если ему это удается, и он продолжает кататься на гудящем ШРУСе, в конце концов узел просто разваливается. А когда подобное происходит на ходу, то дело может кончиться серьезной аварией. Какими же способами водители сокращают срок жизни столь важному узлу трансмиссии?

Прежде всего, любовью к светофорным гонкам и стремлением к лаврам победителя соревнований по драг-рейсингу. Постоянные резкие (газ — в пол!), с пробуксовкой, старты с места плохо сказываются на состоянии всей трансмиссии авто, но ШРУС при этом первым принимает удар на себя. Повышенная, во многих случаях, ударная нагрузка на стальные потроха механизма расшатывает их в посдочных местах, создавая избыточные люфты.

Не менее критична для шариков, сепараторов и направляющих внутри ШРУС езда с максимально вывернутыми вбок ведущими колесами.