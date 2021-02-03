Стартовали продажи бюджетной версии пикапа Toyota Hilux

Впервые на российском рынке пикап Toyota Hilux стал доступен с бензиновым двигателем объемом 2,7 литра мощностью 166 л. с. Мотор работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач и трансмиссией с подключаемым полным приводом, позволяющим экономить топливо при движении по асфальту.

В базовой версии модель оснащается цветной 4,2-дюймовой «приборкой», датчиком освещенности, кондиционером, передними и задними электростеклоподъемниками, боковыми зеркалами с электроприводом и розеткой на 220V в боксе центрального подлокотника. В зимний пакет входит обогрев передних сидений, индикатор низкого уровня омывающей жидкости и дополнительный отопитель салона. Автомобиль укомплектован системами помощи при подъеме по склону (HAC), стабилизации прицепа (TSC), курсовой устойчивости (VSC), а также активной антипробуксовочной системой (A-TRC).

Toyota Hilux в новой версии «Стандарт» доступен по цене от 2 609 000 рублей.