Немецкая Daimler AG разделится на две компании

Владельцы концерна Daimler AG приняли решение разделить бизнес на две независимые компании — Mercedes-Benz и Daimler Trucks. Daimler Trucks сейчас сейчас существует в форме дочерней компании Daimler и занимается выпуском коммерческой техники под брендом Mercedes-Benz.

Вскоре она превратится в самостоятельное акционерное общество, акции которого начнут торговаться на Франкфуртской фондовой бирже. Производством и продажей легковых автомобилей будет заниматься компания под названием Mercedes-Benz.

Сообщается, что разделение Daimler AG на два независимых бизнеса позволить повысить эффективность управления и конкурентоспособность на рынке. Ее руководство рассчитывает, что выход Daimler Trucks на биржу обеспечит повышение капитализации компании и ускорит переход на выпуск экологичного транспорта с электрическими и водородными двигателями.