Новая LADA Niva Travel поступила в продажу

Фото: АвтоВзгляд
Новую старую Niva Travel можно купить не только в любом из 300 официальных дилеров, но и через Интернет — на фирменном сайте LADA. Стартовый прайс — 747 900 рублей. Автомобиль доступен в пяти комплектациях и с безальтерантивным 1,7-литровым мотором.

Только ленивый не обсудил новую внешность старой Chevrolet Niva, поэтому углубляться в ее описание мы не будем. Лучше отметим, что внедорожник получил улучшенную шумоизоляцию, камеру заднего вида с омывателем, пару фронтальных эйрбэгов, обогрев лобового стекла, а также кресел и боковых зеркал.

Среди прочих новшеств — диодные противотуманки, внедорожные покрышки, оффроуд-обвес, шноркель и модернизированная система кондиционирования. А еще «нивоводы» наверняка оценят появление в салоне современного мультимедийного комплекса с модным ныне парящим дисплеем.

По технике — без изменений. Под капотом по-прежнему тарахтит 80-сильный восьмиклапанный бензиновый мотор, сопряженный с пятиступенчатой «механикой». Зато добавились новые цвета окраски кузова, включая зеленый металлик «Амазония» и красный — «Феерия».

Кстати, портал «АвтоВзгляд» уже испытал новинку в деле — подробнее о тест-драйве можно узнать здесь.

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9 февраля 2021
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