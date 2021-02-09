Новая LADA Niva Travel поступила в продажу

Только ленивый не обсудил новую внешность старой Chevrolet Niva, поэтому углубляться в ее описание мы не будем. Лучше отметим, что внедорожник получил улучшенную шумоизоляцию, камеру заднего вида с омывателем, пару фронтальных эйрбэгов, обогрев лобового стекла, а также кресел и боковых зеркал.

Среди прочих новшеств — диодные противотуманки, внедорожные покрышки, оффроуд-обвес, шноркель и модернизированная система кондиционирования. А еще «нивоводы» наверняка оценят появление в салоне современного мультимедийного комплекса с модным ныне парящим дисплеем.

По технике — без изменений. Под капотом по-прежнему тарахтит 80-сильный восьмиклапанный бензиновый мотор, сопряженный с пятиступенчатой «механикой». Зато добавились новые цвета окраски кузова, включая зеленый металлик «Амазония» и красный — «Феерия».

Кстати, портал «АвтоВзгляд» уже испытал новинку в деле — подробнее о тест-драйве можно узнать здесь.