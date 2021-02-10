Land Rover выпустит партию олдскульных внедорожников Defender V8

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Старина Land Rover Defender не собирается на покой, несмотря на выпуск новой модели под этим же именем. Зачем компания продолжает мелкосерийный выпуск своего брутального «гряземеса» — в материале портала «АвтоВзгляд».

Land Rover Classic, подразделение английского автопроизводителя, занимающееся «сохранением и восстановлением автомобильного наследия», объявило о выпуске ограниченной серии из 25-ти экземпляров внедорожников на базе Defender Works V8. Такие аппараты производились серийно с 2012 по 2016 годы. Они оснащались 5,0-литровым бензиновым V8 мощностью 405 л. с., 8-ступенчатым «автоматом» ZF, а также доработанными подвеской, рулевым управлением и тормозами.

Теперь, в виде Defender Works V8 Trophy, эта же машина получит еще и переднюю лебедку, многоточечную защитную экспедиционную клетку, багажник на крыше, защиту днища, А-образную дугу на переднем бампере, высоко установленный воздухозаборник, светодиодные прожекторы и грязевые шины. Внедорожники, выполненные в кузовах 90 и 110 окрасят в уникальный цвет Eastnor Yellow. На колесные арки, капот и заднюю дверь нанесут контрастное черное покрытие Narvik Black.

Отличать от прочих Defender их будут светодиодные фары, решетка радиатора Heritage и уникальный знак Land Rover Trophy. Салон этих, по сути коллекционных Defender, отделан черной кожей Windsor с контрастной желтой строчкой, оснащен спортивными сиденьями Recaro и сделанным на заказ циферблатом часов Land Rover Trophy от Elliot Brown.

Кроме того, в автомобилях установлена фирменная информационно-развлекательная система Classic со встроенной навигацией и возможностью подключения смартфона. Уникальная модель уже доступна для заказа в Land Rover Classic.

автопродажи, автозаводы, внедорожник
10 февраля 2021
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