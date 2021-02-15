Volkswagen рассказал, насколько отличаются машины российской сборки по качеству

В церемонии по случаю достижения важной производственной вехи приняли участие генеральный директор Volkswagen Group Rus Штефан Меха и президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин.

Напомним, что в Нижнем Новгороде сейчас выпускаются модели марки Skoda — лифтбэк Octavia, а также кроссоверы Karoq и Kodiaq. Юбилейным автомобилем стала именно Skoda Kodiaq.

Во время торжественного мероприятия господин Меха посчитал важным уточнить, что автомобили нижегородской и европейской сборки не отличаются по качеству. Более того, машины с родины Максима Горького активно поставляются на экспорт.

— Я очень горжусь продукцией, которая выходит с конвейера завода в Нижнем Новгороде — на протяжении восьми лет мы производим автомобили, которые не только пользуются огромной популярностью у российских потребителей, но и экспортируются в различные страны, в том числе и на европейские рынки, подтверждая соответствие высочайшим стандартам качества концерна Volkswagen, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» Штефан Меха.

Кстати, недавно Skoda намекнула, какой будет новая Fabia. И хотя хетчбэк уже давно покинул российский рынок, в нашей стране по-прежнему полно фанатов этой модели. Портал «АвтоВзгляд», разумеется, не смог оставить без внимания выход нового поколения чешского бестселлера.