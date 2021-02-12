Стало известно, почему люди чаще покупают белые машины

Как установил международный концерн BASF, Популярность белого объясняется его универсальностью: светлые оттенки ассоциируются как с природой, так и с высокими технологиями. Именно поэтому сейчас в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке белый по-прежнему занимает лидирующие позиции: на него приходится 28% рынка, а серый и черный заметно менее востребованы.

Интересно, что по итогам 2020 года около 11% новых автомобилей были окрашены в синий — это самый популярный хроматический цвет на данный момент. Интересной новинкой оказался фиолетовый, также набирают популярность остальные хроматические эмали (особенно — среди владельцев кроссоверов).

И еще один любопытный факт. В плане разнообразия оттенков самым вариативным оказался синий — производители машин использовали свыше 160 его вариаций. Серый оказался вторым по вариативности и был представлен в 140 различных видах. У белого же имеется 70 цветовых используемых для окраски нюансов.

Продолжим тему интересной статистики. В 2016 году, когда количество проданных машин с АКП превысило объемы продаж «механики», это стало большим событием. Хотя были сомнения: может, после кризиса маятник качнется назад? Не случилось. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», двухпедальные модели сейчас продаются куда лучше трехпедальных.