Mercedes-Benz отправляет на ремонт свыше 1,3 млн автомобилей

По информации Associated Press, уже зафиксированы случаи, когда после ДТП автомобили немецкой марки отправили экстренным службам неправильные геоданные. В итоге последние прибыли совсем в другое место. Иными словами, в случае аварии пострадавшим могут попросту не помочь.

В свою очередь, в Mercedes-Benz обеспокоились проблемой, инициировав проверку, которая и привеле к необходимость устроить крупномасштабную отзывную кампанию. Еще бы, ведь подобные неисправности сильно ударили бы по репутации автопроизводителя.

Сервисная акция коснулась целой россыпи моделей. В их числе — кроссоверы GLE, GLS, GLC, GLA, внедорожник G-класса, спорткар GT, а также легковушки cемейства А-, В-, С-, Е- и S-класса. Сервисная программа стартует 6 апреля на североамериканском рынке. Затронет ли отзыв российских владельцев «Мерседес», пока не сообщается.