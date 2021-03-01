5 новых законов для автовладельцев, заработавших с 1 марта

Пожалуй, самым массово значимым «мартовским» законодательным явлением можно назвать продление действия диагностических карт — в соответствии с постановлением премьера Михаила Мишустина.
ТЕХОСМОТР НЕ ПРОШЕЛ
— Установить, что на 6 месяцев, но не менее чем до 1 октября 2021 г., продлевается срок действия диагностических карт, содержащих заключения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, срок действия которых истекает в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 г., — говорится в нем.
Таким образом, если ваш «техосмотр», по идее, закончился в феврале, его «срок годности» автоматически продлевается до 1 октября 2021-го. А тем машинам, у которых он истечет 30 сентября, вновь ехать на обязательное ТО потребуется только в феврале 2022-го года.
ЗНАКА НЕТ, А ВИДЕОФИКСАЦИЯ ЕСТЬ!
С 1 марта на российских дорогах меняются правила установки знаков, предупреждающих о камерах автоматической фиксации нарушений ПДД. Судя по всему, сами знаки будут выглядеть как и раньше, но теперь их перестанут вешать перед каждым комплексом, расположенным в границах населенного пункта. Они будут размещаться только на въездах в города и прочие поселения, а также и перед «камерами» на трассах.
НИ ЗВУКА, НИ ТОРМОЗА
С начала весны 2021-го начали действовать новые санитарно-эпидемиологические правила. Они теперь прямо запрещают мойку автомобилей, проверку тормозов и настройку звуковых сигналов на придомовой территории. Отныне автовладельца могут оштрафовать за это на 500—1000 рублей по ч. 1 ст. 6.3 КоАП.
ДОРОГОЕ НЕВЫПОЛНЕНИЕ
Кроме того, штраф за невыполнение водителем требований сотрудника ГИБДД, согласно новым «расценкам» в статье 19.3 КоАП, увеличивается с 500—1000 рублей до 2000—4000 рублей. Плюс появился еще один вид наказания за такую дерзость — обязательные работы на срок до 120 часов.
МКАД НЕ РЕЗИНОВЫЙ!
При том, что МКАД считается всего лишь одной из московских магистралей, его значение для транспортной инфраструктуры европейской части России сложно переоценить. А потому решение столичных властей полностью и навсегда запретить с начала текущей весны транзитный проезд грузовых машин массой свыше 12 тонн по этой кольцевой дороге затронет многих дальнобойщиков страны.
Напомним, что запрет для въезда транзитных фур на МКАД изначально был временно введен в связи с мощными снегопадами с 20 февраля текущего года — сроком на двое суток. Однако теперь он стал постоянным.