5 новых законов для автовладельцев, заработавших с 1 марта

Пожалуй, самым массово значимым «мартовским» законодательным явлением можно назвать продление действия диагностических карт — в соответствии с постановлением премьера Михаила Мишустина.

ТЕХОСМОТР НЕ ПРОШЕЛ

— Установить, что на 6 месяцев, но не менее чем до 1 октября 2021 г., продлевается срок действия диагностических карт, содержащих заключения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, срок действия которых истекает в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 г., — говорится в нем.

Таким образом, если ваш «техосмотр», по идее, закончился в феврале, его «срок годности» автоматически продлевается до 1 октября 2021-го. А тем машинам, у которых он истечет 30 сентября, вновь ехать на обязательное ТО потребуется только в феврале 2022-го года.

ЗНАКА НЕТ, А ВИДЕОФИКСАЦИЯ ЕСТЬ!

С 1 марта на российских дорогах меняются правила установки знаков, предупреждающих о камерах автоматической фиксации нарушений ПДД. Судя по всему, сами знаки будут выглядеть как и раньше, но теперь их перестанут вешать перед каждым комплексом, расположенным в границах населенного пункта. Они будут размещаться только на въездах в города и прочие поселения, а также и перед «камерами» на трассах.