Названа дата премьеры нового УАЗ «Полуторка»

Вскоре на рынок выйдет длиннобазная версия с двускатной ошиновкой. Отметим, что появление такой модификации выглядит вполне логичным, ведь самый популярный формат «Газели» — с кузовом длиной 4,2 метра.

У «Профи» кузов до сего момента был трехметровым, так как рама коробчатого типа плохо подходит для создания более крупных машин. Как инженеры решили эту проблему, пока неизвестно. Также неизвестно происхождение заднего моста.

Эти и другие подробности УАЗ раскроет журналистам во время онлайн-презентации, запланированной на 10 марта. Но уже сейчас объявлено, что новинка выйдет на рынок под именем УАЗ «Профи Полуторка».

Напомним, что «полуторкой» принято называть грузовики ГАЗ-АА и ГАЗ-ММ: с 1947 по 1950 годы горьковские машины собирали в Ульяновске на заводе который тогда назывался УльЗиС, а позднее стал УАЗом.

Очевидно, что приставкой «Полуторка» УАЗ решил не только подчеркнуть грузоподъемность «Профи», но и отметить свое 80-летие. А вот насколько этично выводить новый продукт под прозвищем автомобиля марки ГАЗ, оставим на совести ульяновских маркетологов.

И продлжая тему комтранса. Продуктовую линейку «Группы ГАЗ» пополнил «Валдай NEXT». По расчетам маркетологов автозавода он может потеснить импортных конкурентов, заняв уже в обозримом будущем 60% отечественного рынка среднетоннажных бескапотных грузовиков.