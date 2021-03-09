Почему Skoda не предложит россиянам удлиненную Octavia Pro

Фото: autohome.com.cn.
Как известно, китайцы ну очень любят длиннобазные автомобили. Притом для рынка Поднебесной та же Skoda «растягивала» даже таких «малышей» как Yeti и Karoq! А теперь, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», процедуру удлинения пережил лифтбэк Octavia.

Растянув колесную базу на 4,5 сантиметра, шкодовцы смогли существенно добавить простора для пассажиров заднего дивана. Общая же длина Skoda Octavia Pro выросла более чем на 6 сантиметров: расстояние от носа до хвоста составляет 4 753 мм против исходных 4 689.

Вдобавок, чтобы сделать разницу между «короткой» и «длинной» машинами более заметной, шкодовцы придумали для Pro-версии особый обвес, а также украсили кузов хромированным декором. И вышло, надо сказать, очень достойно.

Фото: autohome.com.cn.

В салоне прописался огромный тачскрин медиасистемы диагональю аж 12,1 дюйма, тогда как остальным «Октавиям» полагается 10-дюймовый экран. А чтобы подчеркнуть «повышенный статус» новинки, для нее придуманы особые варианты внутренней отделки.

В плане техники — почти ничего нового. «Почти», так как для длиннобазных лифтбеков заготовлена независимая задняя подвеска вместо полузависимой балки! Для справки, в Европе «многорычажка» доступна лишь для двухлитровых машин.

У Skoda Octavia Pro мотор более скромный — 150-сильный 1.4 TSI, в пару которому установлен семиступенчатый «преселектив» DSG. Позже должна появиться и механическая коробка передач.

В Россию и другие страны «длинная» Skoda не попадет: ее будут делать и продавать строго в Китае, чтобы не создавать конкуренцию флагманской модели Superb. А жаль… У нас такая «длиннобазка» наверняка пользовалась бы хорошим спросом.

Интересно, сколько бы стоила такая «Октаха» в нашей стране? Ведь у нас сложилась довольно каверзная ситуация, когда под «налог на роскошь» попали даже вполне «народные» марки Peugeot и Skoda. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает подробности.

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9 марта 2021
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