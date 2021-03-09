Почему Skoda не предложит россиянам удлиненную Octavia Pro

В салоне прописался огромный тачскрин медиасистемы диагональю аж 12,1 дюйма, тогда как остальным «Октавиям» полагается 10-дюймовый экран. А чтобы подчеркнуть «повышенный статус» новинки, для нее придуманы особые варианты внутренней отделки.

В плане техники — почти ничего нового. «Почти», так как для длиннобазных лифтбеков заготовлена независимая задняя подвеска вместо полузависимой балки! Для справки, в Европе «многорычажка» доступна лишь для двухлитровых машин.

У Skoda Octavia Pro мотор более скромный — 150-сильный 1.4 TSI, в пару которому установлен семиступенчатый «преселектив» DSG. Позже должна появиться и механическая коробка передач.

В Россию и другие страны «длинная» Skoda не попадет: ее будут делать и продавать строго в Китае, чтобы не создавать конкуренцию флагманской модели Superb. А жаль… У нас такая «длиннобазка» наверняка пользовалась бы хорошим спросом.

Интересно, сколько бы стоила такая «Октаха» в нашей стране? Ведь у нас сложилась довольно каверзная ситуация, когда под «налог на роскошь» попали даже вполне «народные» марки Peugeot и Skoda. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает подробности.