Как АВТОВАЗ намерен «зачистить» рынок от иномарок

На родных рынках автомобильные марки обычно чувствуют себя более, чем уверенно. Скажем, в Италии полуживой Fiat демонстрирует 40-процентную долю. В Чехии на автомобили Skoda приходится около половины продаж новых автомобилей.

— Это значит, что нам надо усиливать позиции бренда LADA. Я уверен, что доля на уровне 30 или даже 40% вполне достижима, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» директор по маркетингу LADA Фабьен Гульми.

По словам главного ладовского маркетолога, чтобы замахиваться на такие показатели, надо иметь действительно сильный продукт. Таким продуктом станет рестайлинговая LADA Vesta, которая, как нам стало известно, выйдет примерно через год.

Но куда более серьезные ставки АВТОВАЗ делает на автомобиль, который станет преемником «Гранты». По всей видимости, его дебют состоится не раньше 2024 года. Притом далеко не факт, что название LADA Granta сохранится за этой новинкой.

И продолжая тему автопрома из Тольятти. Как известно, автогигант провел большую модернизацию семейства LADA Largus. Основные пункты обновленческой программы известны: форсированный восьмиклапанный мотор, подправленная внешность, улучшенный интерьер. Однако за скобками осталось несколько важных моментов, которые точно не оставят без внимания фанаты этой модели. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, какие именно.