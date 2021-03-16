Новый седан Geely бросит вызов Hyundai Solaris

Напомним, что Geely Coolray — первая ласточка, созданной на модульной платформе BMA, над которой усердно потрудились специалисты из пары десятков стран. Благодаря своей прогрессивной архитектуре кроссовер В-класса ничем не уступает по компоновке и пространству салона представителям сегмента С, а значит, седан тоже выйдет достаточно вместительным.

Новая архитектура позволяет унифицировать модели между собой на 70%, а постройка автомобиля занимает не больше полутора лет. К тому же, открываются возможности эргономично компоновать агрегаты, увеличивая простор в салоне и грузовом отсеке. Колесная база «тележки» — от 2550 до 2700 мм, колея — от 1500 до 1600 мм.

Очевидно, что будущий «бюджетник» сможет похвастаться 1,5-литровым турбодвижком, выдувающим 177 сил мощности. С такими данными компактный трехобъемник от Geely сможет бросить вызов бестселлерам рынка — Kia Rio и Hyundai Solaris, ведь они располагают лишь движками на 123 силы максимум. Да и по цене новинка наверняка окажется мнгого дешевле корейских соперников.