Новый седан Geely бросит вызов Hyundai Solaris

Фото производителя.
Марка Geely готовится выпустить на рынок небольшой бюджетный седан, который сейчас скрывается под индексом SS11. Любопытно, что платформой (и, возможно, даже силовыми элементами кузова) с этой новинкой поделится кроссовер Coolray. Портал «АвтоВзгляд» уточнил и другие подробности.

Напомним, что Geely Coolray — первая ласточка, созданной на модульной платформе BMA, над которой усердно потрудились специалисты из пары десятков стран. Благодаря своей прогрессивной архитектуре кроссовер В-класса ничем не уступает по компоновке и пространству салона представителям сегмента С, а значит, седан тоже выйдет достаточно вместительным.

Новая архитектура позволяет унифицировать модели между собой на 70%, а постройка автомобиля занимает не больше полутора лет. К тому же, открываются возможности эргономично компоновать агрегаты, увеличивая простор в салоне и грузовом отсеке. Колесная база «тележки» — от 2550 до 2700 мм, колея — от 1500 до 1600 мм.

Очевидно, что будущий «бюджетник» сможет похвастаться 1,5-литровым турбодвижком, выдувающим 177 сил мощности. С такими данными компактный трехобъемник от Geely сможет бросить вызов бестселлерам рынка — Kia Rio и Hyundai Solaris, ведь они располагают лишь движками на 123 силы максимум. Да и по цене новинка наверняка окажется мнгого дешевле корейских соперников.

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16 марта 2021
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