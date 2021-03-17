Bentley раскрыла дату премьеры самого «крутого» Continental GT Speed

Новое купе Bentley Continental GT появилось осенью 2018-го, переехав на платформу от лифтбэка Porsche Panamera. Из-за этого колесная база стала длиннее на 110 мм, а «трансмиссионная идеология» стала совсем другой.

Так, у модели появился постоянный задний привод, к которому прилагается муфта подключения передней оси. Вдобавок вместо классического «автомата» стал устанавливаться восьмиступенчатый преселективный «робот».

Топовым двигателем оказался назначен битурбомотор W12 6.0 TSI отдачей 635 л. с. и 900 Нм. Но для версии Speed из этого движка «выкрутят» еще больше мощности и момента! Подробности, как было сказано выше, будут озвучены 23 марта.

И еще одно новость от Bentley. Обновленный кроссовер Bentayga, наконец, стал доступен для российских миллионеров. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает подробности.