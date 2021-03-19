УАЗ будет испытывать свои внедорожники по-новому

«Ульяновский автомобильный завод продолжает программу избавления от непрофильных активов», — сообщают заголовки ульяновских СМИ. Вот только одним из таких «непрофильных активов» вдруг оказался целый испытательный комплекс! Отныне тесты будущих автомобилей марки УАЗ будут проходить через аутсорс — то есть силами сторонних компаний.

— Все, что нам необходимо с точки зрения испытаний, с успехом делается сторонними организациями — есть ФГУП НАМИ, есть Дмитровский полигон, — уверенно вещает порталу 73online.ru генеральный директор УАЗа Адиль Ширинов.

Интересно, что дальше будет признано «ненужным»? Ведь сегодня мировые автопроизводители наоборот по максимуму развивают материальную базу тестовых полигонов и комплексов. Впрочем, разгадка такого поведения, пожалуй, только одна: ульяновцы больше не будут работать над новыми моделями, а сосредоточатся на сборке иномарок.

И это очень похоже на истину. Ведь вместо разработки нового поколения «Патриота» УАЗ планирует заняться сборкой внедорожников некоего заграничного бренда — сейчас компания подыскивает подходящего партнера: вышеупомянутый господин Ширинов ранее сообщал, что сейчас как раз ведется поиск подходящего партнера.

Можно ли считать, что российский инжиниринг вскоре погибнет? Тем более, что совсем недавно другой оплот родного автопрома — АВТОВАЗ — заявил об отказе от собственных платформ. На самом деле, не все так просто. Во всяком случае, марке LADA переход на иностранную архитектуру должен пойти на пользу.