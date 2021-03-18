Какой на самом деле срок годности у моторного масла

Дисконтом в России баловать покупателя не привыкли: смешные скидки в 10—15%, которыми манят наши продавцы, как правило, «растут» из повышения старых цен, которые можно узнать на старых ценниках, торжественно забытых там же, на полке.

Впрочем, бывает и по другому: порой, можно приобрести товар с действительно большой скидкой, от которой у непривыкшего к такой щедрости россиянина, голова идет кругом. Увидев ценообразование, покупатель может разом купить три телевизора в свою однокомнатную квартиру или 4 сковородки при двух имеющихся конфорках. Естественно, продавцы этот феномен знают и пользуются, выставляя выгодную цену на товар, который либо просрочен, либо вот-вот достигнет своего срока годности. Казалось бы, причем здесь моторное масло? Оказывается, у него тоже есть «дата смерти».

Моторные масла не хранятся вечно, срок их годности может серьезно варьироваться от условий хранения или сохранности упаковки, а производитель, вот хитрец, обозначает на канистре только дату розлива. Она указана на обратной стороне канистры в самом низу, практически у дна. Недобросовестные продавцы, естественно, этой «особенностью» активно пользуются: в крупной сети скупается по бросовой цене ГСМ, который уже «подходит», а потом спокойно реализуется в маленьких магазинчиках и на рынках. Масло фирменное, но стоит дешевле. Вывод: надо брать.