Японцы призывают российских владельцев Nissan Pathfinder посетить автосервис

Из-за вибраций, свойственных в ходе эксплуатации автомобилей, реле стоп-сигналов может замкнуть в режиме включения. Иначе говоря, «стопари» остаются горящими даже без нажатия на педаль тормоза. Более того: электроника имеет риск «придушить» мотор, ориентируясь на активированный индикатор торможения.

Как сообщает Росстандарт, при такой неисправности водитель может запустить двигатель и даже перевести селектор коробки передач в Drive или Reverse, не нажимая на педаль тормоза. Специалисты сервисных центров бесплатно проведут проверку и замену реле стоп-сигналов, а также настроят переключатели «стопов» на корректную работу.

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