У новой Toyota Camry будет вариатор вместо «автомата»

Так, двухлитровый атмосферник 6AR-FSE сдаст пост мотору M20A-FKS: у него комбинированный впрыск и высокая степень сжатия — 13:1 вместо 12,7:1. При одинаковой мощности на уровне 150 л. с., свежий агрегат моментнее — 206 против 192 Нм. При этом вместо шестиступенчатого заявлен клиноременный вариатор.

Следующий по старшинству движок — 2AR-FE — уступит место модели A25A-FKS. При одинаковом объеме 2,5 литра, свежий вариант имеет комбинированную подачу бензина вместо распределенной, а также гораздо более высокую степень сжатия — 13:1 против 10,4:1. Мощность увеличилась со 181 до 200 л. с., а крутящий момент — с 231 до 243 Нм. Также изменилось число ступеней автоматической коробки — их теперь восемь, а не шесть.

И еще одна новость от «Тойоты». Японские дилеры прекратили принимать заказы на легендарную «двухсотку» — Toyota Land Cruiser 200. Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», последние машины этого поколения будут собраны до конца марта, после чего на конвейер встанет уже «трехсотка».