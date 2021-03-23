У новой Toyota Camry будет вариатор вместо «автомата»

Мы не можем со стопроцентной уверенностью сказать, как машина изменится внешне. Скорее всего, на переднем бампере появятся хромированные вставки, а решетка радиатора изменит свою форму. Также стоит ждать немного подправленные задние фонари, а в салоне — перекомпонованную центральную консоль, выстроенную вокруг девятидюймовомого экрана медиасистемы. Во всяком случае, на других рынках Toyota Camry обновилась именно по такому сценарию (см. фото).
Зато мы точно знаем, как изменится техника, ведь новинка только что прошла через процедуру обязательной сертификации. Неизменным остался лишь 3,5-литроавый 249-сильный V6, к которому прилагается восьмиступенчатый «автомат». Остальные модификации уступят место новым.
Так, двухлитровый атмосферник 6AR-FSE сдаст пост мотору M20A-FKS: у него комбинированный впрыск и высокая степень сжатия — 13:1 вместо 12,7:1. При одинаковой мощности на уровне 150 л. с., свежий агрегат моментнее — 206 против 192 Нм. При этом вместо шестиступенчатого заявлен клиноременный вариатор.
Следующий по старшинству движок — 2AR-FE — уступит место модели A25A-FKS. При одинаковом объеме 2,5 литра, свежий вариант имеет комбинированную подачу бензина вместо распределенной, а также гораздо более высокую степень сжатия — 13:1 против 10,4:1. Мощность увеличилась со 181 до 200 л. с., а крутящий момент — с 231 до 243 Нм. Также изменилось число ступеней автоматической коробки — их теперь восемь, а не шесть.
И еще одна новость от «Тойоты». Японские дилеры прекратили принимать заказы на легендарную «двухсотку» — Toyota Land Cruiser 200. Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», последние машины этого поколения будут собраны до конца марта, после чего на конвейер встанет уже «трехсотка».