Большая путаница: на чем действительно ездил Путин по тайге

Фото: kremlin.ru.
Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин провел выходные в Сибири: президент страны вместе с Министром обороны Сергеем Шойгу совершал пешие прогулки по тайге, а также катался на вездеходе. Портал «АвтоВзгляд» изучил, какой на самом деле техникой воспользовался глава государства для поездок. Президентский выбор оказались довольно любопытным.

В Сети появилась версия, будто Владимир Путин управлял снегоболотоходом шведского производства под названием Hagglunds BV-206 «Лось». Разумеется, это вызвало волну критики со стороны патриотично настроенной публики: неужели для Президента РФ не нашлось вездехода российского производства? Ведь что-что, а технику такого толка мы делаем лучше многих других.

Однако редакция портала «АвтоВзгляд», внимательно изучив фотографии, опубликованные на сайте kremlin.ru, обнаружила, что глава государства ездил… вовсе не на шведском, а на российском «Лосе» — двухзвенном гусеничном снегоболотоходе ГАЗ-3351 производства Заволжского завода гусеничных тягачей.

Фото: kremlin.ru.

Это отечественный аналог вышеупомянутого Hagglunds BV-206, который выпускается под Нижним Новгородом вот уже больше десяти лет. От оригинального исходника машина отличается оптикой, зеркалами и другими малозаметными мелочами. Но именно благодаря этой «фурнитуре» можно распознать российское происхождение машины.

Добавим, что ГАЗ-3351 имеет фибропластиковый водоизмещающий корпус, армированный стекловолокном. Второе звено представляет собой активное шасси, на котором по заказу покупателя могут быть установлены различные модули. Двигатель — дизель Steyr, а коробка передач — «автомат» Allison.

И продолжая тему необычного транспорта. ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК) разработала гражданскую многоцелевую машину повышенной проходимости на базе военных тягачей МТ-ЛБ и МТ-ЛБу. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.

внедорожник, бездорожье, коммерческий транспорт
22 марта 2021
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