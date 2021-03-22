Большая путаница: на чем действительно ездил Путин по тайге

В Сети появилась версия, будто Владимир Путин управлял снегоболотоходом шведского производства под названием Hagglunds BV-206 «Лось». Разумеется, это вызвало волну критики со стороны патриотично настроенной публики: неужели для Президента РФ не нашлось вездехода российского производства? Ведь что-что, а технику такого толка мы делаем лучше многих других.

Однако редакция портала «АвтоВзгляд», внимательно изучив фотографии, опубликованные на сайте kremlin.ru, обнаружила, что глава государства ездил… вовсе не на шведском, а на российском «Лосе» — двухзвенном гусеничном снегоболотоходе ГАЗ-3351 производства Заволжского завода гусеничных тягачей.