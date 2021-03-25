Geely четвертый год подряд остается лидером продаж среди китайских марок

Из интересного: дочерняя марка Lynk & Co, входящая в состав холдинга Geely, в прошлом году передала клиентам свыше 175 000 автомобилей — это, на секундочку, на 37% больше показателя 2019 года. Таким образом, за четыре года после запуска бренда Lynk & Co новыми владельцами «Линков» стали более 460 000 человек.

Также Geely Auto похвасталась экспортными продажами принадлежащих ей брендов: они достигли почти 73 000 единиц, что на 25% больше прошлогодних. Зарубежная экспансия расширила охват до почти трех десятков рынков.

Впереди — новые цели. В 2021 году компания запустит несколько новых моделей, включая внедорожник Xingyue L на базе архитектуры CMA, а также седан, который будет представлен в ближайшие месяцы.

В 2021 году Geely Auto Group готовится показать глобальные продажи на уровне 1,53 миллиона единиц, включая продукцию Lynk & Co — то есть повысить резульат на 16%.

А еще компания Geely Auto вовсю готовится презентовать новый бренд Zeekr, под которым будут выпускаться премиальные электромобили.