Глава Почты России оценил новую LADA Vesta

Фото: «Иж-Лада» | официальный дилер LADA в Ижевске
Максим Акимов, генеральный директор АО «Почта России», посетил Удмуртию. И специально для высокого гостя один из ижевских дилеров марки LADA приготовил сюрприз — тест-драйв универсала LADA Vesta SW в цветах национальной почтовой службы.

Сейчас Почта России закупает фургоны LADA Vesta. И не очень понятно, зачем почтовикам может понадобиться «Веста»: она заметно дороже, а груза (и по объему, и по весу) может перевезти гораздо меньше. Однако «главный почтальон России» прокатился на вазовском флагмане, но будет ли ведомство закупать такие машины, не сказал. Но остался автомобилем доволен.

Между тем, любимица курьеров и почтальонов — LADA Largus — только что обновилась по всем фронтам: внешний облик автомобиля получил фирменный Х-дизайн, кардинальным образом переработано внутреннее пространство машины, а также в линейке появился новый 8-клапанный двигатель. Портал «АвтоВзгляд» делится живыми впечатлениями об этой новинке.

производители, бюджетные авто, универсал
30 марта 2021
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