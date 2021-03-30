Глава Почты России оценил новую LADA Vesta

Сейчас Почта России закупает фургоны LADA Vesta. И не очень понятно, зачем почтовикам может понадобиться «Веста»: она заметно дороже, а груза (и по объему, и по весу) может перевезти гораздо меньше. Однако «главный почтальон России» прокатился на вазовском флагмане, но будет ли ведомство закупать такие машины, не сказал. Но остался автомобилем доволен.

Между тем, любимица курьеров и почтальонов — LADA Largus — только что обновилась по всем фронтам: внешний облик автомобиля получил фирменный Х-дизайн, кардинальным образом переработано внутреннее пространство машины, а также в линейке появился новый 8-клапанный двигатель. Портал «АвтоВзгляд» делится живыми впечатлениями об этой новинке.