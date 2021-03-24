Почему вместо прохождения техосмотра россиян заставляют покупать диагностические карты

По стране сложилась парадоксальная ситуация: примерно половина пунктов техосмотра была вынуждена закрыться (а значит, терпеть убытки из-за «качественного» апргейда системы от РСА), а другая работает, но перед воротами диагностических центров выстраиваются огромные очереди — ЕАИСТО пусть иногда, но выдает одному-двум счастливчикам заветные карты.

Любопытно, что в очередях мгновенно появились «бегунки» — люди, которые предлагают быстро приобрести диагностическую карту. Как они это делают — загадка, но спросом услуга пользуется преотменным.

Так что, отправляясь в ближайшее время на пункт техосмотра, будьте готовы своими глазами убедиться в том, что российские страховщики очень бойко торгуют полисами ОСАГО, но вот организовать систему проверки технического состояния автомобилей им не по силам.

Между тем, в МВД заявили, что не видят проблем с функционированием единой автоматизированной информационной системы техосмотра (ЕАИСТО). Что ж, ожидаемо…