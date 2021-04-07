Завод «Урал» передал клиенту первый грузовик нового поколения

— В этом году автомобильный завод «Урал» отметит свое 80-летие, и к юбилею мы выпускаем новый перспективный автомобиль, тем самым расширяя свою линейку дорожных грузовиков, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» Александр Васильев, генеральный директор ООО «Торговый дом АЗ Урал».
Что касается самого грузовика, то он получил серьезно модернизированную кабину от Iveco TurboStar образца 1984 года. Под ней скрывается ярославский 6-цилиндровый турбодизель. При объеме 11,1 литра он выдает 420 л. с. мощности — это лицензионный агрегат, который раньше носил марку Renault.
Механическая коробка передач — китайская 12-ступенчатая Fast Gear, а ее привод выполнен при помощи тросиков. Ведущие мосты марки Hande тоже имеют «поднебесное» происхождение.
Из интересного отметим, что бескапотная новинка имарки «Урал», которой предстоит бросить вызов дорожным КамАЗам, получила цифровые приборы, мультируль, кондиционер и медиасистему.
И еще одна «грузовая» новость. Горьковский автозавод выпускает лишь крупные версии «Газели Next», поэтому нижегородская компания «Форвард» решила своими силами расширить гамму исполнений. Так, российский доработчик построил, как он сам выражается, «компактный минивэн».