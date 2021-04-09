Geely привезет в Россию новую модель с «мягким гибридом»

Единственное, что раскрыл российский офис китайского бренда, так это то, что новинка будет иметь мягкогибридную силовую установку. Так обычно называют стартер-генератор, который помогает бензиновому мотору при разгоне, а также выполняет функции системы «старт-стоп».

Можно лишь предположить, что этой загадочной премьерой окажется новейший кроссовер Geely KX11 — это, напомним, самый крупный автомобиль на модульной платформе CMA, который марка полностью рассекретит лишь через несколько недель.

Безусловно, расширение гаммы лишь усилит позиции Geely на нашем рынке. Между тем, китайский автопроизводитель вновь продемонстрировал рост продаж. По сравнению с мартом минувшего года, объем реализации автомобилей бренда увеличился на 85%.