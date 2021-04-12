Hyundai выпустит большой семейный минивэн Custo

При пятиметровой длине новый Hyundai Custo будет компактнее, чем Kia Carnival. Пока нет точных данных, но, скорее всего, обе модели построены на общей платформе. Правда, новому Hyundai перепадут более скромные моторы — бензиновые турбочетверки объемом 1,5 и 2 литра с отдачей в 170 и 236 л. с., соответственно. Полноценная премьера еще впереди, а первые подробности оказались известны благодаря обязательной сертификации «вэна». Появится ли он в России, пока неизвестно.

А вот Kia Carnival уже стартовал. Притом амбициозную новинку рынка можно, в отличие от большинства автопремьер последних лет, назвать Новинкой с большой буквы. По крайней мере, для отечественных автолюбителей. Портала «АвтоВзгляд» побывал на премьерном тест-драйве этого авто.