Чем новый минивэн Hyundai Staria лучше или хуже конкурентов

В гамме будет несколько версий. Открывает линейку грузовая Staria Cargo, способный вместить пять кубометров груза на трех европаллетах. Позже появится двухрядный вариант, рассчитанный на пять-шесть человек вместо троих.

Staria Tourer — это чисто пасажирское исполнение. Его четырехрядный салон рассчитан на 11 посадочных мест. Но за доплату можно попросить девятиместную версию, где на первом и втором рядах стоят по паре раздельных кресел.

На вершине расроложилась роскошная Staria Premium, которая даже внешне отличается от «Карго» и «Турера» другой решеткой радиатора и более крупными фарами. Такой минивэн может быть девяти- или семиместным.

Огсновным заявлен турбодизель объёмом 2,2 литра и отдачей 177 л. с. (431 Нм). К нему могут прилагаться 6-ступенчатая «механика» или 8-диапазонный «автомат». Но на некоторых рынках также повяится связка из бензинового атмосферника V6 3.5 и автоматической коробки.

В России новинка должна появиться во втором полугодии. И судя по корейским ценникам (от 26 000 $), Hyundai Staria будет доступнее, но современее и совершенее своих рыночных соперников.

Между тем, российское подразделение Hyundai запустило платформу для онлайн-продаж подержанных автомобилей. Приложение UKA уже можно скачать через Google Play и App Store. Портал «АвтоВзгляд» разбирался, какие плюсы и минусы несет собой новый сервис.