Чем новый минивэн Hyundai Staria лучше или хуже конкурентов

Фото производителя.
Если семейство Hyundai H-1 (Starex) на фоне соперников выглядело достаточно бледно, то новейший минивэн Staria, наоборот, производит впечатление хипстера, который случайно оказался среди обитателей дома престарелых. Нет, мы, конечно, знали, что корейцы научились удивлять, но эта новинка вообще смотрится, как инопланетный корабль.

Hyundai Staria скроена по легковым, а не грузовым канонам: у нее поперечное расположение мотора, передний привод и независимая подвеска сзади. Притом новичок оказался заметно крупнее предшественника! Так, колесная база разом вымазхала на 7 сантиметров (до 3273 мм), а длина — на 10 сантиметров (до 5253 мм).

При этом корейцы анонсировали низкий уровень пола и большую высоту салона. То есть внутри новый Hyundai должен быть намного просторнее конкурентов.

Фото производителя.

В гамме будет несколько версий. Открывает линейку грузовая Staria Cargo, способный вместить пять кубометров груза на трех европаллетах. Позже появится двухрядный вариант, рассчитанный на пять-шесть человек вместо троих.

Staria Tourer — это чисто пасажирское исполнение. Его четырехрядный салон рассчитан на 11 посадочных мест. Но за доплату можно попросить девятиместную версию, где на первом и втором рядах стоят по паре раздельных кресел.

На вершине расроложилась роскошная Staria Premium, которая даже внешне отличается от «Карго» и «Турера» другой решеткой радиатора и более крупными фарами. Такой минивэн может быть девяти- или семиместным.

Огсновным заявлен турбодизель объёмом 2,2 литра и отдачей 177 л. с. (431 Нм). К нему могут прилагаться 6-ступенчатая «механика» или 8-диапазонный «автомат». Но на некоторых рынках также повяится связка из бензинового атмосферника V6 3.5 и автоматической коробки.

В России новинка должна появиться во втором полугодии. И судя по корейским ценникам (от 26 000 $), Hyundai Staria будет доступнее, но современее и совершенее своих рыночных соперников.

Между тем, российское подразделение Hyundai запустило платформу для онлайн-продаж подержанных автомобилей. Приложение UKA уже можно скачать через Google Play и App Store. Портал «АвтоВзгляд» разбирался, какие плюсы и минусы несет собой новый сервис.

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13 апреля 2021
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