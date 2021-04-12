Как на самом деле могут оштрафовать за зимнюю резину летом

На этот раз общественность возбудились по поводу чьего-то вброса на тему введения в России штрафов за езду «на зиме» летом. Якобы ГИБДД будет наказывать за это уже с первого июня. Особо «осведомленные» граждане даже называют размер штрафа — 2000 рублей. А все потому, что кто-то вспомнил, что прошлой осенью МВД публиковало проект постановления правительства, в котором хотело сделать более объемным список неисправностей, запрещающих эксплуатацию автомобиля.

В нем, помимо прочих, упоминалось еще и ограничение периода использования шипованных шин. На них предлагалось запретить ездить по дорогам России с июня по август. Утвердить инициативу МВД должно было правительство, а ее вступление в силу планировалось на 1 июня. И каким-то непонятным образом, в ходе переписывания этой новости новостными интернет-порталами, подробность, что речь идет исключительно о шипованной резине, ушла из фокуса темы и все сейчас говорят исключительно о «езде на зимней резине летом».

Ажиотажу не мешает даже тот факт, что премьер Мишустин тот документ МВД не подписывал. По крайней мере, пока никто ничего не слыхал. Соответственно, и о штрафах за это «нарушение» говорить рано. Хотя, в принципе, существует в природе Технический регламент таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».