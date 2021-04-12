Как на самом деле могут оштрафовать за зимнюю резину летом

На этот раз общественность возбудились по поводу чьего-то вброса на тему введения в России штрафов за езду «на зиме» летом. Якобы ГИБДД будет наказывать за это уже с первого июня. Особо «осведомленные» граждане даже называют размер штрафа — 2000 рублей. А все потому, что кто-то вспомнил, что прошлой осенью МВД публиковало проект постановления правительства, в котором хотело сделать более объемным список неисправностей, запрещающих эксплуатацию автомобиля.
В нем, помимо прочих, упоминалось еще и ограничение периода использования шипованных шин. На них предлагалось запретить ездить по дорогам России с июня по август. Утвердить инициативу МВД должно было правительство, а ее вступление в силу планировалось на 1 июня. И каким-то непонятным образом, в ходе переписывания этой новости новостными интернет-порталами, подробность, что речь идет исключительно о шипованной резине, ушла из фокуса темы и все сейчас говорят исключительно о «езде на зимней резине летом».
Ажиотажу не мешает даже тот факт, что премьер Мишустин тот документ МВД не подписывал. По крайней мере, пока никто ничего не слыхал. Соответственно, и о штрафах за это «нарушение» говорить рано. Хотя, в принципе, существует в природе Технический регламент таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
В приложении 8 к нему в пункте 5.5 говорится, что «запрещается эксплуатация транспортных средств, укомплектованных шинами с шипами противоскольжения в летний период — в течение июня, июля и августа». То есть о запрете «нешиповки» летом речи вообще не идет. В существующей редакции ПДД ни про «шипованную», ни про зимнюю резину летом речи вообще нет. Соответственно, и в КоАП статьи, наказывающей водителей «за шипы летом», не предусмотрено.
Таким образом, «штраф за зимнюю резину летом уже с 1 нюня» — не более чем фэйк. Но есть одно «но»! Штраф из-за «зимы» на колесах в летнюю жару все-таки получить можно. Дело в том, что резиновая смесь таких колес гораздо мягче, чем у летних при плюсовых температурах на улице. И, соответственно, если по каким-то причинам ты катаешься на зимних покрышках в жару, они изнашиваются очень быстро.
А в существующих технических требованиях, на которые ссылаются действующие ПДД, прописано, что запрещается эксплуатация машин, с остаточной глубиной протектора менее двух миллиметров. Сточить по раскаленному летнему асфальту мягкую зимнюю шину можно очень быстро, доведя глубину протектора ниже этой двухмиллиметровой черты. А вот за это вполне вероятно получить штраф — в соответствии с ч. 1 ст. 12.5 КоАП — «Управление транспортным средством при наличии неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена». Она грозит штрафом в размере 500 рублей.