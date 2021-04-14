Все — одному: Ford Bronco вернулся на эксклюзивных условиях

Как, например, поступила Tesla. Хотя массовость продукта вроде бы диктовала более привычный формат: магазин, склад, ремзона и лишь менеджеры с IT и IQ. Полностью без шоу-рума позволительно быть только мелкосерийным гиперкарам, например, Rimac Concept One. Казалось бы, правила определены, табель о рангах расписана и теперь любому понятны правила игры. И тут внезапно возвращается к жизни долгожданный Bronco.

Поклонники, журналисты и сочувствующие, двадцать лет уговаривали фирму Ford вернуть им любимую модель. Ford водил публику за нос разными концептами, слухами и сделками по покупке сопутствующих товаров типа бразильской фирмы Troller, на которую все посмотрели, как им было предписано — предположив в данной сделке новый завод по выпуску любимой машины.

И вот Bronco вернулся. Триумфально. Мгновенно затмив праздник возвращения конкурирующего Jeep Wagoneer. Такого вожделения, восхищения и восторга, как Bronco, заново рожденный Wagoneer не снискал. За первый квартал 2021 года американцы купили 23 000 Bronco и хотят еще. Они требуют увеличения производства и не настаивают на расширении модельной линейки. Им всем хочется одну и ту же машину. Хотя этих Bronco два: один настоящий рамный потомок, а второй с приставкой Sport — лишь кроссовер с несущим кузовом и передним приводом в бедных комплектациях.