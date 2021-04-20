Автомобили, которые чаще всего угоняют со стоянок торговых центров

Фото: АвтоВзгляд
По итогам первых трех месяцев 2021 года самыми угоняемыми оказались автомобили корейской марки Hyundai. Вслед за ними идут (точнее, уезжают в неизвестном направлении) легковушки от KIA, а также кроссоверы японского бренда Mitsubishi.

Подобными сведениями с порталом «АвтоВзгляд» поделились представители страховой компании «Согалсие». По данным специалистов, ТОП-5 самых угоняемых авто замыкают модели Toyota и Lexus.

Если говорить подробнее, то чаще всего в последнее время столичные автоворы выбирают кроссоверы Hyundai Tucson и Santa Fe, а также седан с намеком на «бизнес» Toyota Camry. Причем самыми опасными местами «хранения» автомобилей эксперты называют парковки супермаркетов и торговых центров. Именно там чаще всего происходят кражи транспортных средств.

В Санкт-Петербурге популярность у злоумышленников приобрел паркетник Mitsubishi Outlander, а новосибирские угонщики полюбили Hyundai Sonata. Между тем, в Башкирии и Красноярском крае предпочтения преступников куда менее изысканные — поделки отечественного ГАЗа.

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20 апреля 2021
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