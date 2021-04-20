Автомобили, которые чаще всего угоняют со стоянок торговых центров

Подобными сведениями с порталом «АвтоВзгляд» поделились представители страховой компании «Согалсие». По данным специалистов, ТОП-5 самых угоняемых авто замыкают модели Toyota и Lexus.

Если говорить подробнее, то чаще всего в последнее время столичные автоворы выбирают кроссоверы Hyundai Tucson и Santa Fe, а также седан с намеком на «бизнес» Toyota Camry. Причем самыми опасными местами «хранения» автомобилей эксперты называют парковки супермаркетов и торговых центров. Именно там чаще всего происходят кражи транспортных средств.

В Санкт-Петербурге популярность у злоумышленников приобрел паркетник Mitsubishi Outlander, а новосибирские угонщики полюбили Hyundai Sonata. Между тем, в Башкирии и Красноярском крае предпочтения преступников куда менее изысканные — поделки отечественного ГАЗа.