Корейцы представили обновленный Kia Cerato

Главное отличие во внешности — узкая решетка радиатора, выполненная как визуальное продолжение фар. Сами фары — со втроенными указателями поворотов и новыми ходовыми огнями, рисунок которых теперь состоит из трех сдвоенных пунктирных линий. Задние фонари седана тоже обзавелись «пунктирной» начинкой.

Салон остался практически прежним, хотя высшим комплектациям отныне положены большой тачскрин медиасистемы (диагональю 10,25 дюйма против прежних 8), виртуальные приборы, электропривод стояночного тормоза и дистанционный запуск двигателя.