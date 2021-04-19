Как своими руками радикально продлить жизнь автомобильным светодиодам

Сразу оговоримся, что в этом материале речь пойдет не о «колхозных» светодиодных лампах, которые некоторые автовладельцы вставляют в фары головного света вместо штатных «галогенок». Так поступать действующее российское законодательство не велит. Поэтому мы поговорим о «светодиодных модернизациях» различных второстепенных электросистем атомобиля. Например — освещение салона, подсветка багажника, габаритные огни и тому подобные вещи.
Типичная ситуация: человек меняет в них штатные «галогенки» на «светодиоды», но уже через 2—4 месяца новенькая лампочка начинает мерцать, а потом и вовсе может «умереть». Почему так происходит? Автомобильные светодиоды рассчитаны на работу при номинальном напряжении не более 12 Вольт. Если оно выше, диод перегревается, работает на износ и быстро выходит из строя.
В электросетях большинства реальных автомобилей напряжение колеблется в пределах 13—14,5 Вольт. Чтобы оно не убивало светодиод в лампе, в качестве своего рода стабилизатора напряжения в ней обычно используют дополнительное электрическое сопротивление — резистор. Чтобы ограничить мощность, подаваемую на сам светодиод (или цепочку диодов, как в некоторых автолампах).
Цены в магазинах на светодиодные лампы с одинаковыми цоколями порой разнятся в десятки раз. От безродного «китая» за 100 рублей до продукции известных европейских брендов по 500–1000 целковых. За такие деньги можно надеяться на защиту от скорого перегорания.
Однако если речь идет о покупке, например, сразу нескольких лампочек в салон, суммарные затраты «на свет» отпугивают от крутых брендов подавляющее большинство автовладельцев. И те выбирают тот самый «китай», либо, в надежде на удовлетворительное для себя соотношение цены и качества, что-то поприличнее — рублей за 200—300. Но и тут степень резисторной защиты светодиодов, как правило, не гарантирована.
Ведь чем более мощное сопротивление производитель автолампы применит, тем вероятнее, что потенциальный покупатель сочтет его продукцию менее яркой по сравнению с аналогом от конкурента…
Короче! Если вы сэкономили на стоимости светодиодной лампы, но не хотите, чтобы она быстро «сдохла» из-за слишком высокого для нее напряжения в бортовой электросети, придется не только вставить ее в плафон, но и слегка поковыряться в электропроводке! И добавить в электроцепь питания светодиодной лампы дополнительный резистор номиналом 50—150 Ом. Более точно сказать сложно — это зависит от конкретной модели и производителя светодиодной лампочки.
Да, светить она будет чуть слабее чем без дополнительного сопротивления в электроцепи (хотя все равно намного ярче чем старая галогеновая лампа), зато после такой модернизации светодиоды гарантированно прослужат очень-очень долго.