Как своими руками радикально продлить жизнь автомобильным светодиодам

Сразу оговоримся, что в этом материале речь пойдет не о «колхозных» светодиодных лампах, которые некоторые автовладельцы вставляют в фары головного света вместо штатных «галогенок». Так поступать действующее российское законодательство не велит. Поэтому мы поговорим о «светодиодных модернизациях» различных второстепенных электросистем атомобиля. Например — освещение салона, подсветка багажника, габаритные огни и тому подобные вещи.

Типичная ситуация: человек меняет в них штатные «галогенки» на «светодиоды», но уже через 2—4 месяца новенькая лампочка начинает мерцать, а потом и вовсе может «умереть». Почему так происходит? Автомобильные светодиоды рассчитаны на работу при номинальном напряжении не более 12 Вольт. Если оно выше, диод перегревается, работает на износ и быстро выходит из строя.

В электросетях большинства реальных автомобилей напряжение колеблется в пределах 13—14,5 Вольт. Чтобы оно не убивало светодиод в лампе, в качестве своего рода стабилизатора напряжения в ней обычно используют дополнительное электрическое сопротивление — резистор. Чтобы ограничить мощность, подаваемую на сам светодиод (или цепочку диодов, как в некоторых автолампах).

Цены в магазинах на светодиодные лампы с одинаковыми цоколями порой разнятся в десятки раз. От безродного «китая» за 100 рублей до продукции известных европейских брендов по 500–1000 целковых. За такие деньги можно надеяться на защиту от скорого перегорания.