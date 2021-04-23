Шпионские игры: Toyota Land Cruiser 300 сфотографировали без камуфляжа

Судя по плотно заставленной парковке возле японского завода, где делают Toyota Land Cruiser 300, выпуск нового поколения тойтовского хита уже стартовал, а нас ждет скорая премьера. При этом внедорожник следующего поколения получился ровно таким, как его ждали: солидным и строгим.

Ранее разные источники сообщили, что под капотом вместо заслуженных «восьмерок» пропишутся агрегаты V6: бензиновый и дизельный объемом 3,5 и 3,3 литра, соответственно. Интересно, как фанаты проверенных временем V8 переживут такую рокировку? Зато машина сохранит традиционную раму, несмотря на то, что некоторые источники предрекали появление несущего кузова.

Также известно, что интерьер окажется полностью новым. Передняя панель будет иметь строгие рубленые формы, притом по центру «торпедо» пропишется большой прямоугольный экран медиасистемы. Кнопка запуска двигателя сможет распознавать владельца по отпечатку пальца.

В общем, у «Тойоты» одна новинка идет за другой. Так, совсем недавно седан Toyota Camry, подвергшийся рестайлингу, стал доступен для приобретения в салонах российских дилеров бренда. Портал «АвтоВзгляд» раскрывает подробности.