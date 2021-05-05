Чем новая Skoda Fabia удивит будущих владельцев

Еще одно любопытное новшество — активные заслонки, прикрывающие нижнюю решетку на переднем бампере. Если их закрыть, то на скорости 120 км/ч расход топлива снизится сразу 0,2 литра на 100 км. Разумеется, управляет этими «створками» всезнающая электроника. (Интересно, как она проявят себя морозной зимой?)

В остальном — без сюрпризов. Skoda Fabia вполне ожидаемо переехала на модульную платформу MQB-A0. Последняя не только принесла современную ездовую электронику, но и благодаря обширному применению высокопрочных сталей позволила сохранить массу подросшей во всех направлениях машины на прежнем уровне.

Моторы подобраны по европейским канонам. Младшим версиям полагаются скромные трехцилиндровые атмосферники объемом 1 литр и отдачей всего лишь 65 или 80 л. с. Далее следует литровая турботройка мощностью 95 или 110 сил, а на вершине расположился 150-сильный четырехцилиндровый 1.5 TSI.

Как уже было сказано выше, в Россию Skoda Fabia не приедет. А между тем, в соседней Белоруссии автомобили чешской марки вообще оказались под полным запретом! Подробности — в материале портала «АвтоВзгляд».