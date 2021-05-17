Названы сроки появления на рынке новой BMW 2-cерии

К счастью или сожалению, но новая 2-серия BMW лишится огромных раздутых «ноздрей» радиаторной решетки. Да-да, тех самых, что вызвали бурю скептических обсуждений после выхода на рынок свеженькой 4-серии. А еще «двойка» не лишится длинного капота и подрезанной кормы под стать оригинальным болидам баварской марки.

Фотографией окутанной в камуфляж 2-серии немцы намекнули на топовую M240i xDrive с полным приводом. Именно с нее автопроизводитель намерен начать продажи, которые откроются лишь в следующем году.

Дебют же новинки намечен на конец года нынешнего. А это значит, что буквально через несколько месяцев мы увидим BMW M240i xDrive с рядным «твин-турбо» мощностью 374 л. с., что почти на 35 «лошадей» больше, чем раньше. Коробка передач — восьмизарядный «автомат» с основной тягой на классическую заднюю ось.