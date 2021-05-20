Люксовый русский лимузин Aurus Senat теперь может купить любой желающий

Так, седан Aurus Senat доступен корпоративным клиентам с возможностью переоформления на физлицо по завершению срока договора финансовой аренды. Подобную услугу предлагает «Газпромбанк Автолизинг», компенсирующий стоимость полиса каско и дающий скидку до 2% за платежную дисциплину. Кроме того, бонусом окажется экономия до 7% на топливе.

Напомним, что без малого шестиметровый Aurus Senat комплектуется гибридной установкой с бензиновым двигателем V8 мощностью 598 л. с. и 62-сильным электромотором. Тягу на все колеса распределяет 9-скоростная автоматическая трансмиссия.

За безопасность отвечают девять эйрбэгов и увесистый букет умной электроники. Подробнее об автомобиле можно узнать здесь.