Названа дата российской премьеры Cadillac Escalade нового поколения

По собственным данным портала «АвтоВзгляд», российская премьера новейшего Cadillac Escalade состоится 21 июня. Первая партия автомобилей уже по пути в дилерские центры.

Нашему брату предложат люксовый внедорожник с обилием инновационных опций, а также умным мультимедийно-развлекательным комплексом с изогнутым дисплеем диагональю 38 дюймов! Кроме того, пропитанный роскошью и комфортом автомобиль порадует передовой навигационной системой с технологией дополненной реальности.

Под капотом Cadillac Escalade прописался могучий бензиновый V8 объемом 6,2 литра с деактивацией цилиндров, выдающий 416 сил мощности. Аккомпанировать ему призван скорострельный 10-ступенчатый «автомат».

О российских спецификациях модели будет объявлено ближе к старту продаж.