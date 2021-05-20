Названа дата российской премьеры Cadillac Escalade нового поколения

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Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, в настоящий момент официальные дилеры легендарной американской марки распродают остатки дореформенного Cadillac Escalade, причем с увесистыми скидками. Дело в том, что на подходе новое поколение модели, и продавцам необходимо избавиться от стока.

По собственным данным портала «АвтоВзгляд», российская премьера новейшего Cadillac Escalade состоится 21 июня. Первая партия автомобилей уже по пути в дилерские центры.

Нашему брату предложат люксовый внедорожник с обилием инновационных опций, а также умным мультимедийно-развлекательным комплексом с изогнутым дисплеем диагональю 38 дюймов! Кроме того, пропитанный роскошью и комфортом автомобиль порадует передовой навигационной системой с технологией дополненной реальности.

Под капотом Cadillac Escalade прописался могучий бензиновый V8 объемом 6,2 литра с деактивацией цилиндров, выдающий 416 сил мощности. Аккомпанировать ему призван скорострельный 10-ступенчатый «автомат».

О российских спецификациях модели будет объявлено ближе к старту продаж.

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20 мая 2021
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