Skoda прeдставляeт в России новую модицификацию кроссовeра Karoq

Фото: АвтоВзгляд
Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе чешской марки, к выходу в продажу готовится новая версия кроссовера Skoda Karoq. Помимо графической панели приборов и свежего рулевого колеса, заимствованного у Octavia, автомобиль похвастает новой связкой агрегатов.

Как рассказал «АвтоВзгляду»официальный представитель марки «Шкода» в России Тимур Алиев, скоро в дилерских центрах можно будет заказать Skoda Karoq в новой модификации с 1,6-литровым атмосферником мощностью 110 л. с. вкупе с шестискоростным гидромеханическим «автоматом». Ранее этот двигатель был доступен лишь в сочетании с механической «пятиступкой». Привод — исключительно передний.

Впрочем, версия 4х4 по-прежнему предлагается с наддувным движком объемом 1,4 литра.

Среди прочих изменений, навязанных кроссоверу новым модельным годом, следует отметить диодную подсветку салона, цифровой щиток приборов и, как уже было сказано, иного дизайна руль.

Напомним, что производство Skoda Karoq налажено на мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.

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23 мая 2021
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