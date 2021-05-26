Названа дата серийного производства седанов Aurus в Елабуге

Как выяснил портал «АвтоВзгляд», желающим приобрести экземпляр из приветственной серии придется заплатить аж 22 000 000 рублей за машину. Но дальше будет интереснее: распродав первые машины, Aurus планирует заняться демпингом, отдавая «седаны» по «бросовой» цене 18 000 000 «целковых».

И, говорят, что выложить такие суммы готовы около тысячи солидных господ! Ведь очевидно, что наличие «Сената» будет считаться обязательным атрибутом патриотично настроенного миллионера.

Оценить качество отечественных «членовозов» портал «АвтоВзгляд» планирует своими глазами: наша редакция приглашена на торжественный запуск серийного производства новинки, что состоится 31 мая на территории особой экономической зоны «Алабуга» (это недалеко от Набережных Челнов").

Напомним, что без малого шестиметровый Aurus Senat комплектуется гибридной установкой, состоящей из бензинового двигателя V8 мощностью 598 л. с. и 62-сильного электромотора. Тягу на все колеса распределяет 9-скоростная автоматическая трансмиссия российской марки КАТЕ.

Поспешить с выводом «Сената» на рынок марке «Аурус» отчасти пришлось потому, что самый роскошный Mercedes-Benz — Maybach S-класса — уже добрался до российских дилеров марки. И некоторые богатеи наверняка задумались: а не взять ли свежего «немца»?