Прямой эфир премии «ТОП-5 АВТО»: эксперты называют лучшие машины рынка

Напомним, что жюри Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО», состоящее из 54 авторитетных российских автожурналистов, долго и тщательно оценивало все новые или существенно обновленные модели, появившиеся на отечественном рынке в 2020 году (всего 72 автомобиля), по пяти основным критериям — соотношению цена-качество, дизайну, техническим новациям, комфорту и практичности. В итоге в каждой номинации были выявлены финалисты, набравшие наивысший средний балл. И вот сегодня будут названы победители. Смотрим внимательно!