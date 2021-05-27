Прямой эфир премии «ТОП-5 АВТО»: эксперты называют лучшие машины рынка

Фото avtovzglyad.ru
Единственная в России автомобильная премия, где лучшие машины рынка выбирают не «гаражные» знатоки, а профессионалы отрасли, проводит 9-ю церемонию награждения победителей. Какие модели в разных классах и ценовых категориях признаны в этом году «самыми-самыми», смотрите в прямой трансляции портала «АвтоВзгляд».

Напомним, что жюри Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО», состоящее из 54 авторитетных российских автожурналистов, долго и тщательно оценивало все новые или существенно обновленные модели, появившиеся на отечественном рынке в 2020 году (всего 72 автомобиля), по пяти основным критериям — соотношению цена-качество, дизайну, техническим новациям, комфорту и практичности. В итоге в каждой номинации были выявлены финалисты, набравшие наивысший средний балл. И вот сегодня будут названы победители. Смотрим внимательно!

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27 мая 2021
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